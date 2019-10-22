Претенденты на должность мэра Брянска сдадут экзамен 23 октября
В Брянске продолжается борьба за должность мэра. 23 октября кандидаты на пост главы городской администрации напишут тест.
Задания должны проверить конкурсантов на знание Конституции, а также федеральных, региональных законов и нормативно-правовых актов, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.
Следующим этапом для кандидатов на важный пост станет представление своих проектов по развитию Брянска.
Окончательное решение будут принимать депутаты горсовета на заседании 7 ноября.
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ИСТОЧНИК KP.RU