Претенденты на должность мэра Брянска сдадут экзамен 23 октября

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-22T14:42:19+03:00

Следующим этапом для кандидатов на важный пост станет представление своих проектов по развитию Брянска. Фото: Марина АНТОНОВА

Изменить размер текста: A A

В Брянске продолжается борьба за должность мэра. 23 октября кандидаты на пост главы городской администрации напишут тест.

Задания должны проверить конкурсантов на знание Конституции, а также федеральных, региональных законов и нормативно-правовых актов, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Следующим этапом для кандидатов на важный пост станет представление своих проектов по развитию Брянска.

Окончательное решение будут принимать депутаты горсовета на заседании 7 ноября.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU