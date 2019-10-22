В Брянске потребовали ускорить темпы строительства двух детсадов
В Брянской области в этом году возведут семь пристроек к детским садам. Ход работ 22 октября оценили руководители региона.
Пристройки к детским садам «Лисичка», «Капелька», «Чиполлино» и «Зеленый огонек» почти готовы, а вот в «Гнездышке» и «Подсолнушке» темпы работ нужно наращивать. Такое поручение дал губернатор, поясняют в правительстве Брянской области.
Строители уверяют, что справятся к середине декабря.
Напомним, пристройка к детскому саду «Светлячок» в Бежицком районе Брянска уже готова. В скором времени здесь откроют ясли.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU