В Брянске потребовали ускорить темпы строительства двух детсадов

СЕГОДНЯ 14:22 2019-10-22T15:19:34+03:00

Пристройка к детскому саду «Светлячок» в Бежицком районе Брянска уже готова. В скором времени здесь откроют ясли. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Брянской области в этом году возведут семь пристроек к детским садам. Ход работ 22 октября оценили руководители региона.

Пристройки к детским садам «Лисичка», «Капелька», «Чиполлино» и «Зеленый огонек» почти готовы, а вот в «Гнездышке» и «Подсолнушке» темпы работ нужно наращивать. Такое поручение дал губернатор, поясняют в правительстве Брянской области.

Строители уверяют, что справятся к середине декабря.

Напомним, пристройка к детскому саду «Светлячок» в Бежицком районе Брянска уже готова. В скором времени здесь откроют ясли.

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ИСТОЧНИК KP.RU