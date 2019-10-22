Новозыбковские врачи развеяли слухи местных жителей о страшном вирусе

СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-22T13:16:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Новозыбкова оказались встревожены: по городу прошла информация о том, что некий опасный вирус поражает детей, вызывая отек гортани.

Специалисты успокоили местных жителей. Такие симптомы могут быть признаками заболеваний, характерных для этого времени года.

- Отекам гортани более подвержены дети дошкольного возраста, - цитирует заведующего детской поликлиникой Валерия Приходько издание Новозыбков.SU. - Это связано с небольшой шириной просвета гортани, склонности к развитию ларингита, слабостью дыхательной мускулатуры. Причины, вызывающие отек, могут быть инфекционные – ангина, ларингит, ОРЗ, а также неинфекционные, например, аллергия. В Новозыбкове на данный момент не было зарегистрировано какого-то вируса, вызывающего отек горла. При этом были случаи аллергической реакции.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU