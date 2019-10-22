Брянец пойдет под суд за рассылку интимных фото и видео бывшей жены

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-22T12:34:44+03:00

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В Брянске будут судить местного жителя, который рассылал интимные фото и видео своей бывшей жены. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры России по Брянской области.

По версии следствия, 40-летний мужчина отправлял материалы без согласия экс-супруги ее знакомым. Рассылку вел с мобильного телефона - через почту и мессенджер. Так продолжалось с февраля по июнь этого года.

В итоге на брянца завели уголовное дело по двум статьям: «Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия» и «Незаконное распространение порнографических материалов».

- Дело рассмотрят в Володарском районном суде, - рассказали в прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU