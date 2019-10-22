Для брянских лесничеств купили новую технику
В Брянской области лесничим подарили новую спецтехнику. Церемония вручения ключей прошла 18 октября.
Лесники получили: автомобиль УАЗ «Патриот», плуги, автомобили УАЗ «Фермер», ГАЗели, тракторы, автоцистерну, культиваторы, кусторезы, мечи Колесова. Эта техника предназначена для тушения лесных пожаров и воспроизводства лесов, пояснили в пресс-службе правительства Брянской области.
К слову, еще одну партию техники для лесников ожидают уже в ноябре. 34,5 миллиона рублей потратили на емкости для воды, грузовики, тракторы, автоцистерны, противопожарные ранцы, противопожарные установки и мотопомпы.
К слову, к 2024 году все лесничества должны получить современную пожарную технику. Также на 70 процентов обновят подвижной состав, участвующий в другой лесохозяйственной деятельности.
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ИСТОЧНИК KP.RU