2019-10-22T11:36:06+03:00
Общество

Прокуратура: троллейбусные сети в Брянске опасны для жизни

В контактных опорах нашли многочисленные дефекты
Ольга УМАРОВА
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У брянских троллейбусов подкачали "рога".У брянских троллейбусов подкачали "рога".Фото: Марина АНТОНОВА
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Прокуратура Брянска признала опоры городских троллейбусных сетей опасными для жизни и здоровья людей. Проверка показала, что МУП «Брянское троллейбусное управление» не следит за сохранностью контактных сетей.

В неудовлетворительном состоянии находятся троллейбусные опоры на улицах Куйбышева, Ульянова, Бежицкой, 22-го Съезда КПСС, Брянской пролетарской дивизии, Литейной, 50-й Армии. В числе нарушений: многочисленные трещины, обрушения бетонного основания и вершины, повреждения внутреннего каркаса, а также отклонения от вертикальной оси.

- Указанные обстоятельства создают угрозу жизни и здоровью граждан, их имуществу, а также могут повлечь ДТП, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Прокурор потребовал от директора троллейбусного предприятия устранить все нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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