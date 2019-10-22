2019-10-22T10:57:40+03:00
Общество

Брянец из мести поджег гараж своего родственника

Огонь уничтожил трактор, комбайн и соседний сарай
Ольга УМАРОВА
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Суда парень будет дожидаться под стражей.Суда парень будет дожидаться под стражей.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
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В Стародубском районе задержали 20-летнего мужчину, который сжег имущество своего родственника. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области, пожар случился на территории одного из домов в селе Ковалево. В домовладении никто не жил, однако 67-летний хозяин регулярно приезжал туда – следил за огородом и домашними животными.

О том, что кто-то поджег гараж с сельхозтехникой, пенсионеру по телефону рассказали соседи.

- Когда потерпевший приехал на место, пожар уже потушили, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Однако огонь успел уничтожить гараж с трактором и комбайном, а также расположенный поблизости сарай.

А через два дня задержали подозреваемого в поджоге - 20-летнего родственника хозяина дома. Поначалу он не признал своей вины, утверждая, что потерпевший давно распространяет про него сплетни и даже ранее обвинял в краже бензина и бензопилы. Однако под тяжестью улик молодой человек сознался.

- На него завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества», - говорят в полиции. – Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, в ходе расследования установили причастность подозреваемого к краже 48 тысяч рублей из дома односельчанки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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