2019-10-22T10:17:09+03:00
Происшествия

В ДТП возле цирка в Брянске пострадали парень и девушка

Оба находились в «Ладе»
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.
Изменить размер текста:

Стали известны подробности ДТП на проспекте Ленина в Брянске. Напомним, вечером 21 октября здесь столкнулись три машины.

По предварительным данным областного ГИБДД, 20-летний водитель Lada Kalina ехал со стороны улицы Горького. В районе цирка он столкнулся с Volkswagen Passat, которую вел 24-летний молодой человек. Иномарка ехала от улицы Дуки к улице Горького.

После столкновения «Ладу» отбросило на двигавшийся сзади автомобиль Daewoo Nexia под управлением 22-летнего водителя.

Пострадали двое: 20-летний водитель «Лады» (рваная рана колена) и его 19-летняя пассажирка (сотрясение мозга, ушибы лба).

- Молодых людей положили в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске на проспекте Станке Димитрова сняли на видео проезд легковушки на «красный»
Жительницу Брянска заподозрили в убийстве возлюбленного
Новозыбковские врачи развеяли слухи местных жителей о страшном вирусе
Самолет из Краснодара не смог приземлиться в Брянске из-за тумана
Брянец пойдет под суд за рассылку интимных фото и видео бывшей жены
Для брянских лесничеств купили новую технику
За продажу наркотиков осудят студента брянского училища олимпийского резерва
Прокуратура: троллейбусные сети в Брянске опасны для жизни
Брянец из мести поджег гараж своего родственника
В Карачеве сгорел дом
ДТП возле цирка в Брянске: столкнулись три машины
Брянцы пожаловались на неработающий лифт в поликлинике №1
Из Брянска в Москву пустят дополнительный поезд
Брянский дуэт завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по хип-хопу
Брянскому краеведческому музею передали старинные книги и монеты
На трассе в Выгоничах 22 октября отключат светофор
Губернатор отметил положительную динамику в работе регионального оператора
Расстрелом краснокнижных лебедей в Дятьковском районе заинтересовались полицейские
В Брянске ограничат движение на двух железнодорожных переездах
Брянские волейболистки обыграли команду «Балтийская волна»
В Навлинском районе загорелся лес
Жителя Гордеевского района заподозрили в убийстве друга своей сестры
В Брянск с гастролями приезжает Гомельский драматический театр
Брянец получил условный срок за торговлю белорусскими сигаретами
На брянской трассе сняли на видео автомобилиста-нарушителя
Суд в Клинцах не смягчил наказание мошеннику с «чернобыльскими» выплатами