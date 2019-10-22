В ДТП возле цирка в Брянске пострадали парень и девушка

СЕГОДНЯ 10:14 2019-10-22T10:17:09+03:00

Оба находились в «Ладе»

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Стали известны подробности ДТП на проспекте Ленина в Брянске. Напомним, вечером 21 октября здесь столкнулись три машины.

По предварительным данным областного ГИБДД, 20-летний водитель Lada Kalina ехал со стороны улицы Горького. В районе цирка он столкнулся с Volkswagen Passat, которую вел 24-летний молодой человек. Иномарка ехала от улицы Дуки к улице Горького.

После столкновения «Ладу» отбросило на двигавшийся сзади автомобиль Daewoo Nexia под управлением 22-летнего водителя.

Пострадали двое: 20-летний водитель «Лады» (рваная рана колена) и его 19-летняя пассажирка (сотрясение мозга, ушибы лба).

- Молодых людей положили в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU