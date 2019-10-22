ДТП возле цирка в Брянске: столкнулись три машины

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-22T09:33:13+03:00

В ДТП есть пострадавшие. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В центре Брянска у цирка столкнулись три машины. Автоавария произошла около половины одиннадцатого вечера в понедельник, 21 октября, передает областное МЧС.

На место ЧП выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорая.

- Есть пострадавшие, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Пожарно-спасательные подразделения смывали развившиеся после аварии горюче-смазочные материалы.

Официальной информации от Госавтоинспекции пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU