ДТП возле цирка в Брянске: столкнулись три машины
Количество пострадавших уточняется
В ДТП есть пострадавшие.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
В центре Брянска у цирка столкнулись три машины. Автоавария произошла около половины одиннадцатого вечера в понедельник, 21 октября, передает областное МЧС.
На место ЧП выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорая.
- Есть пострадавшие, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Пожарно-спасательные подразделения смывали развившиеся после аварии горюче-смазочные материалы.
Официальной информации от Госавтоинспекции пока не поступало.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU