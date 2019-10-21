2019-10-21T18:00:57+03:00
Общество

Брянскому краеведческому музею передали старинные книги и монеты

Их изъяли сотрудники таможни
Мария Дедкова
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Сотрудники музея оказались очень рады новым экспонатам.Сотрудники музея оказались очень рады новым экспонатам.Фото: пресс-служба Брянской таможни
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13-ю новыми предметами пополнилась коллекция Брянского краеведческого музея. Будущие экспонаты изъяли таможенники у нарушителей.

Например, три старинных богослужебных книги «Псалтирь», «Златоуст», «Псалтирь и часовник» обнаружили инспекторы Володарского таможенного поста в личных вещах пассажира поезда «МоскваЛьвов». Выезжая на родину, гражданин Украины не стал декларировать свой внушительный багаж, пояснили в пресс-службе Брянской таможни.

Неделей позже в этом же поезде у гражданки России изъяли «Часовник» с текстом на старославянском языке.

Книги «Очерки русской жизни» и «Вестник Европы» 1895-1896 годов издания украинец попытался провезти через границу на своем автомобиле. Но не вышло - книги пополнят коллекцию брянского музея.

«Часовник» с текстом на старославянском языке нашли в вещах у нашей соотечественницы. Фото: пресс-служба Брянской таможни

«Часовник» с текстом на старославянском языке нашли в вещах у нашей соотечественницы.Фото: пресс-служба Брянской таможни

Кроме старинных изданий, пополнят коллекцию пять монет времен царской России.

Четыре из них – серебряные, их инспекторы обнаружили среди обычных в кармане куртки пассажира поезда. Самые ценные – это полтина 1786 года с портретом Екатерины II и рубль 1893 года с изображением Александра III.

- Эти монеты не просто пополнят нумизматическую коллекцию нашего музея, а возможно станут предметом научного исследования ученых или студентов, - рассказала директор музея Ирина Кулешова. – Двум швейным машинкам мы тоже рады. Благодаря таможне у нас их уже пять. Возможно, это начало большой коллекции, рассказывающей о развитии швейного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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