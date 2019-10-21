На трассе в Выгоничах 22 октября отключат светофор

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-21T17:38:08+03:00

Водителей в это время просят быть максимально внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

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22 октября на трассе в Выгоничах не будет работать светофор. Его отключат из-за профилактических работ на линии электросетей.

Время ремонта займет два часа, с 15.00 до 17.00, предупредили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск.

Водителей в это время просят быть максимально внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU