2019-10-21T17:38:08+03:00
Общество

На трассе в Выгоничах 22 октября отключат светофор

Здесь пройдут профилактические работы
Мария Дедкова
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Водителей в это время просят быть максимально внимательными и соблюдать правила дорожного движения.Водителей в это время просят быть максимально внимательными и соблюдать правила дорожного движения.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
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22 октября на трассе в Выгоничах не будет работать светофор. Его отключат из-за профилактических работ на линии электросетей.

Время ремонта займет два часа, с 15.00 до 17.00, предупредили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск.

Водителей в это время просят быть максимально внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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