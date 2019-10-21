2019-10-21T15:42:19+03:00
Общество

В Брянске ограничат движение на двух железнодорожных переездах

На них будут укладывать асфальт
Елена РАКОВА
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Ремонт продлится два дня.Ремонт продлится два дня.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сразу на двух железнодорожных переездах в Брянске ограничат движение. В среду, 23 октября с 8.00 до 17.00 железнодорожники продолжат укладывать асфальт на переезде на пересечении с улицей Олега Кошевого. А 23 и 25 октября – на пересечении с улицей Белорусская.

- В это время движение автомобилей через переезды будет организовано в реверсивном режиме по одной полосе, - рассказали в Службе корпоративных коммуникаций Московской железной дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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