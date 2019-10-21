В Брянске ограничат движение на двух железнодорожных переездах
На них будут укладывать асфальт
Ремонт продлится два дня.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
Сразу на двух железнодорожных переездах в Брянске ограничат движение. В среду, 23 октября с 8.00 до 17.00 железнодорожники продолжат укладывать асфальт на переезде на пересечении с улицей Олега Кошевого. А 23 и 25 октября – на пересечении с улицей Белорусская.
- В это время движение автомобилей через переезды будет организовано в реверсивном режиме по одной полосе, - рассказали в Службе корпоративных коммуникаций Московской железной дороги.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU