2019-10-21T15:10:10+03:00
Спорт

Брянские волейболистки обыграли команду «Балтийская волна»

Наши землячки набрали 20 очков
Никита ЕВТИХОВ
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Брянские волейболистки одержали две победы. Фото: vk.com, Волейбольный клуб «Брянск».Брянские волейболистки одержали две победы. Фото: vk.com, Волейбольный клуб «Брянск».
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Волейбольный клуб «Брянск» на минувших выходных, 19-20 октября, дома одержал в двух матчах уверенную победу над командой из Ленинградской области «Балтийская волна». Брянским волейболисткам удалось упрочить свое положение в турнирной сетке и набрать шесть очков. Благодаря чему воспитанницы Василия Толчина – тренера женской волейбольной команды «Брянск» - остались на пятой строчке в рейтинге и довели количество балов в своем активе до 20.

- Игры проходили в рамках третьего тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б» группы «Центр», - как рассказали в официальной группе волейбольного клуба «Брянск». – Девушки показали отменную игру и волю к победе. По итогу им удалось не отдать ни одного сета и завершить обе встречи со счетом 3:0.

Теперь представительницам Брянской области предстоит обыграть команду «Искра-Амонд»-2 из Самары. Первая игра намечена на 31 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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