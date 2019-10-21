В Навлинском районе загорелся лес
В Навлинском районе произошел лесной пожар. Сообщение о ЧП поступило оперативному дежурному ЧС днем в понедельник, 21 октября.
Очаг возгорания обнаружили на территории Щегловского участкового лесничества. Здесь загорелась сухая трава.
На место выехали: лесопожарная служба и сотрудники Навлинского лесничества.
-Угрозы населенным пунктам нет, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Расстояние до Навли – шесть километров.
Площадь возгорания составила около гектара. На месте работают 14 человек и 5 единиц техники. По словам специалистов, сил и средств достаточно.
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ИСТОЧНИК KP.RU