Жителя Гордеевского района заподозрили в убийстве друга своей сестры

СЕГОДНЯ 13:28 2019-10-21T13:28:01+03:00

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34-летнего жителя гордеевской деревни Староновицкая подозревают в убийстве. По версии следствия, он зарезал приятеля своей родственницы.

Трагедия произошла вечером 17 октября.

- Злоумышленник напал с ножом на 38-летнего друга своей сестры, с которым у него сложились неприязненные отношения, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - От полученной раны в грудь потерпевший скончался на месте происшествия.

34-летнего брянца арестовали. То, что он был пьяным в момент преступления, могут расценить как обстоятельство отягчающее ответственность. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU