На брянской трассе сняли на видео автомобилиста-нарушителя

СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-21T12:00:14+03:00

Автор видео надеется, что нарушителя найдут и накажут. Скриншот с видео vk.com, "Нарушение ПДД Брянск".

Лихач не включал поворотники и выезжал на встречную полосу

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На трассе под Брянском сняли на видео лихача, нарушившего Правила дорожного движение. Ролик опубликовали 21 октября в группе Госавтоинспекции в социальных сетях.

- Водитель не различает разметку и не пользуется указателями при перестроении и повороте, - возмущается автор. - Ему позволено!

Номер нарушителя виден на записи. Автор видео надеется, что его найдут и накажут.

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ИСТОЧНИК KP.RU