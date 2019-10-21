На брянской трассе сняли на видео автомобилиста-нарушителя
Лихач не включал поворотники и выезжал на встречную полосу
Автор видео надеется, что нарушителя найдут и накажут. Скриншот с видео vk.com, "Нарушение ПДД Брянск".
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На трассе под Брянском сняли на видео лихача, нарушившего Правила дорожного движение. Ролик опубликовали 21 октября в группе Госавтоинспекции в социальных сетях.
- Водитель не различает разметку и не пользуется указателями при перестроении и повороте, - возмущается автор. - Ему позволено!
Номер нарушителя виден на записи. Автор видео надеется, что его найдут и накажут.
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ИСТОЧНИК KP.RU