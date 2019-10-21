Суд в Клинцах не смягчил наказание мошеннику с «чернобыльскими» выплатами
В Клинцах суд не смягчил наказание заключенному, осужденному за мошенничество. Брянец просил выпустить его из колонии.
Мужчина выслушал приговор в мае прошлого года. По решению Советского районного суда он отправился в исправительное учреждение на три года.
Горожанина обвиняли в мошенничестве с «чернобыльским» жильем. Он предоставил поддельные документы о покупке дома и незаконно получил компенсацию в 2,5 миллиона рублей.
- Осужденный не принял мер к погашению причиненного преступлением вреда, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому суд отказал в удовлетворении его просьбы.
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ИСТОЧНИК KP.RU