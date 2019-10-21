Суд в Клинцах не смягчил наказание мошеннику с «чернобыльскими» выплатами

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-21T11:45:51+03:00

Брянец останется в исправительном учреждении еще на полтора года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Брянец просил выпустить его из колонии

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В Клинцах суд не смягчил наказание заключенному, осужденному за мошенничество. Брянец просил выпустить его из колонии.

Мужчина выслушал приговор в мае прошлого года. По решению Советского районного суда он отправился в исправительное учреждение на три года.

Горожанина обвиняли в мошенничестве с «чернобыльским» жильем. Он предоставил поддельные документы о покупке дома и незаконно получил компенсацию в 2,5 миллиона рублей.

- Осужденный не принял мер к погашению причиненного преступлением вреда, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому суд отказал в удовлетворении его просьбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU