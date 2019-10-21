В Брянской области задержали больше 600 килограммов мяса сомнительного качества
На выходных брянские таможенники задержали шесть партий мяса неизвестного происхождения.
Дорожные сумки проверяли у пассажиров на вокзале в Володарском районе. Оказалось, что у некоторых граждан Молдавии и Украины с собой было мясо. Предоставить документы на груз иностранцы не смогли.
Поэтому 625 килограммов мяса изъяли.
- А на нарушителей завели административные дела, - рассказал исполняющий обязанности начальника Володарского таможенного поста Марат Шамсиев. - Нарушения, связанные с перемещением продуктов питания, мы выявляем почти каждый день: только за прошлую неделю возбудили более 15 подобных дел.
Незаконные партии продуктов вернули странам, откуда их везли.
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ИСТОЧНИК KP.RU