2019-10-21T11:18:23+03:00
Спорт

В Десногорске брянские баскетболисты разгромили «Динамо-Росэнергоатом САЭС»

В общей сложности нашим игрокам удалось забросить 181 мяч
Никита ЕВТИХОВ
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Баскетбольная команда «Брянск» начала свое выступление на первенстве ЦФО с победы.

Представители Брянщины одолели в двух матчах соперников из центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом САЭС». Обе игры для подопечных брянского тренера Сергея Сиволоба завершились со счетом 60:77 и 54:104.

- Самым результативным в составе брянцев в первой игре стал Михаил Метечко, - как рассказали в официальной группе баскетбольного клуба «Брянск». – Он за игру набрал 21 очко. По 13 и 11 балов соответственно на свой счет записали Вячеслав Чернов и Родион Боровский. Во втором матче лучший результат показал брянец Павел Пономарев. За встречу ему удалось реализовать девять двухочковых бросков и один трехочковый, а также набрать 23 очка.

Напомним, что в следующие выходные, 26-27 октября, баскетболистам Брянщины предстоит встретиться в гостях с соперниками из Твери.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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