2019-10-21T11:00:37+03:00
Происшествия

В Брянске арестовали высокопоставленного полицейского, подозреваемого во взяточничестве

Такое решение вынес Советский районный суд
Мария Дедкова
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Полицейского задержали с поличным. Фото: Советский районный судПолицейского задержали с поличным. Фото: Советский районный суд
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Брянского полицейского, подозреваемого в получении крупной взятки, арестовали на два месяца. Такое решение принял Советский районный суд в пятницу, 18 октября, сообщает ГТРК "Брянск".

Напомним, 41-летний начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики CУ УМВД России по Брянской области договорился с одним из подозреваемых о закрытии уголовного дела. За свою "работу" правоохранитель попросил пять миллионов рублей.

Часть взятки полицейский получил. Во время передачи второй части денег его задержали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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