2019-10-21T10:51:50+03:00
Происшествия

В Дятькове пьяный водитель иномарки протаранил легковушку и врезался в забор

Медэкспертиза подтвердила, что автомобилист был нетрезв
Елена РАКОВА
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Пострадавшему водителю потребовалась медицинская помощь.Пострадавшему водителю потребовалась медицинская помощь.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Нетрезвый водитель легковушки "Шевроле клан" устроил крупное ДТП в Дятькове. Примерно в 13.45 днем 20 октября 32-летний автомобилист ехал по улице Коминтерна.

- По предварительной информации, водитель автомобиля "Шевроле клан" двигался со стороны улицы Пушкина в сторону улицы Комарова, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Он не соблюдал дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля "Тойота карина". И столкнулся с ним, а потом врезался в ограждение.

Медики, приехавшие на место автоаварии, диагностировали у водителя "Шевроле" ушибы на лбу, груди и перелом нескольких ребер. После оказания медицинской помощи водителя отпустили домой, назначив лечение. Медэкспертиза установила: в момент ДТП автомобилист был пьян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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