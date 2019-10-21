Патриарх Кирилл вручил Александру Богомазу орден Серафима Саровского
Во время визита в Брянскую область, который состоялся 20 октября, патриарх Кирилл вручил губернатору Александру Богомазу орден преподобного Серафима Саровского II степени.
Как пояснили в областном правительстве, награду главе региона вручили за внимание к помощи в строительстве Успенского собора Свенского мужского монастыря.
Орден учредил патриарх Алексий II и Священный Синод 25 марта 2004 года в честь 100-летия канонизации преподобного Серафима Саровского. Им награждают иерархов, клириков, монахов и мирян за особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность.
Сам орден представляет собой позолоченный четырехконечный крест с расширяющимися округлыми концами и килевидным завершением. Ветви креста покрыты зеленой эмалью. В центре знака - круглый медальон с образом святого преподобного Серафима Саровского.
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ИСТОЧНИК KP.RU