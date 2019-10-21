Патриарх Кирилл вручил Александру Богомазу орден Серафима Саровского

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-21T10:39:45+03:00

Орден представляет собой позолоченный четырехконечный крест с расширяющимися округлыми концами и килевидным завершением. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Главу региона поблагодарили за помощь в строительстве Успенского собора

Изменить размер текста: A A

Во время визита в Брянскую область, который состоялся 20 октября, патриарх Кирилл вручил губернатору Александру Богомазу орден преподобного Серафима Саровского II степени.

Как пояснили в областном правительстве, награду главе региона вручили за внимание к помощи в строительстве Успенского собора Свенского мужского монастыря.

Орден учредил патриарх Алексий II и Священный Синод 25 марта 2004 года в честь 100-летия канонизации преподобного Серафима Саровского. Им награждают иерархов, клириков, монахов и мирян за особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность.

Сам орден представляет собой позолоченный четырехконечный крест с расширяющимися округлыми концами и килевидным завершением. Ветви креста покрыты зеленой эмалью. В центре знака - круглый медальон с образом святого преподобного Серафима Саровского.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU