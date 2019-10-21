Жителей Брянска возмутила парковка возле Майского парка
Жителям Брянска не понравилась парковка у обновленного Майского парка. По словам горожан, оставить свой автомобиль негде.
- Со стороны улицы Ульянова на стоянку, расположенную слева, попасть не получится – запрещает сплошная линия на дороге,- возмущаются брянцы. - Повернуть направо тоже не выйдет, так как висит знак «поворот направо запрещен».
Как отмечают жители Бежицы, в парк лучше добираться пешком или на общественном транспорте.
Но в целом обновленное место отдыха горожанам понравилось.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU