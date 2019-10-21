Жителей Брянска возмутила парковка возле Майского парка

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-21T10:37:59+03:00

Оставить автомобиль не нарушив ПДД, у автомобилистов не получится. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

По словам горожан, к месту отдыха лучше добираться пешком

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Жителям Брянска не понравилась парковка у обновленного Майского парка. По словам горожан, оставить свой автомобиль негде.

- Со стороны улицы Ульянова на стоянку, расположенную слева, попасть не получится – запрещает сплошная линия на дороге,- возмущаются брянцы. - Повернуть направо тоже не выйдет, так как висит знак «поворот направо запрещен».

Как отмечают жители Бежицы, в парк лучше добираться пешком или на общественном транспорте.

Но в целом обновленное место отдыха горожанам понравилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU