Патриарх Кирилл отметил кардинальные перемены на Брянщине

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-21T10:22:27+03:00

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Патриарх Кирилл отметил кардинальные изменения в Брянской области. Владыка побывал в нашем регионе в воскресенье, 20 октября. Предстоятель Русской православной церкви совершил освящение Успенского собора Свенского монастыря. А затем провел рабочую встречу с губернатором Александром Богомазом.

- Сегодня, приближаясь к Брянску, уже на машине, я поделился своими воспоминаниями с теми людьми, которые меня сопровождали, что такой город экономически развитый, но безликий, невозможно вспомнить, посещая Брянск, а что там, в Брянске? - сказал патриарх. - И когда я подъехал к монастырю и увидел величественный собор, тогда я понял: закончилась эпоха безликого Брянска. Появился прекрасный символ города, который, наверное, и на открытках будет, и туристы будут фотографироваться и вспоминать. Многое делается и в стране, и в Брянской области. Я обратил внимание на качество дорог. А из иллюминатора вертолета видел ухоженные поля, убранный урожай, восходящие озимые. Другое лицо Брянской земли! И это приятно поражает особенно того человека, у которого с Брянском связаны совершенно иные воспоминания.

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ИСТОЧНИК KP.RU