2019-10-21T10:08:11+03:00
Общество

«Ростелеком» представил на форуме в Брянске решения по цифровизации экономики

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Особый интерес у гостей форума вызвал проект «Ростелекома» по цифровому мониторингу объектов аграрной сферы в Брянской области.Особый интерес у гостей форума вызвал проект «Ростелекома» по цифровому мониторингу объектов аграрной сферы в Брянской области.
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«Ростелеком» стал телекоммуникационным партнёром VIII Славянского международного экономического форума, который прошёл в Брянске 18 октября. Цифровой провайдер обеспечил высокоскоростные каналы связи для участников мероприятия, а также организовал бесплатный Wi-Fi на территории проведения форума. Представители компании выступили экспертами в дискуссиях, посвященных опыту внедрения современных технологий в экономику региона и перспективам цифрового развития. Участники мероприятия ознакомились с решениями провайдера в сфере энергетики, ЖКХ, сельского хозяйства и «Умных городов».

Особый интерес у гостей форума вызвал проект «Ростелекома» по цифровому мониторингу объектов аграрной сферы в Брянской области. Для его реализации специалисты компании создали радиосеть по технологии LoRaWAN (беспроводная сеть передачи данных на большие расстояния). Не меньшей популярностью пользовался комплекс «Ростелеком Экраны», развёрнутый в демонстрационной зоне форума. При помощи видеокамеры система распознавала собравшихся людей, обрабатывала данные и выводила на экран информационные видеоролики, учитывая пол и возраст стоящего перед монитором человека.

Павел Зеленин – и.о. директора филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Наша компания выступает центром компетенций направления «Информационная инфраструктура» госпрограммы по цифровизации экономики страны. В демонстрационной зоне форума мы показали гостям как масштабные проекты, так и наши цифровые сервисы. Например, решение «Ростелеком Экраны», которое вызвало особый интерес у посетителей, помогает выстраивать эффективные коммуникации с клиентами и сотрудниками».

С помощью сервиса «Ростелеком Экраны» заказчик может эффективно рассказать о продуктах и услугах, проинформировать о текущих акциях и специальных предложениях, лучше узнать своего клиента, а также получить дополнительный доход от продажи внешней рекламы.

Подробное описание услуг и условия подключения доступны на сайте компании или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

ИСТОЧНИК KP.RU

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