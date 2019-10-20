Брянский музыкант не прошел на шоу «Голос»

20 Окт. 19:36 2019-10-20T19:39:41+03:00

Фото: фрагмент из выпуска шоу "Голос" на Первом канале.

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Брянского певца и музыканта Андрея Запецкого не оценило жюри популярного телепроекта «Голос». Молодой человек выступил на слепом прослушивании в пятницу, 18 октября.

Брянец исполнил песню Димы Билана «Болен тобой». Однако никто из звездных наставников не повернулся к Андрею во время выступления. Жюри выразило мнение, что Андрей прекрасно спел, но звучал «слишком правильно».

Жителям Брянска Андрей Запеций известен как солист городского оркестра BEN’s BAND.

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ИСТОЧНИК KP.RU