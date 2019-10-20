Брянский музыкант не прошел на шоу «Голос»
Андрей Запецкий выступил с песней Димы Билана
Фото: фрагмент из выпуска шоу "Голос" на Первом канале.
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Брянского певца и музыканта Андрея Запецкого не оценило жюри популярного телепроекта «Голос». Молодой человек выступил на слепом прослушивании в пятницу, 18 октября.
Брянец исполнил песню Димы Билана «Болен тобой». Однако никто из звездных наставников не повернулся к Андрею во время выступления. Жюри выразило мнение, что Андрей прекрасно спел, но звучал «слишком правильно».
Жителям Брянска Андрей Запеций известен как солист городского оркестра BEN’s BAND.
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ИСТОЧНИК KP.RU