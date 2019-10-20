Под Трубчевском «Лада» врезалась во внедорожник

СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-20T16:21:02+03:00

ДТП случилось на трассе под Трубчевском. Фото: Сергей ГАПОН

Пострадал один человек

Изменить размер текста: A A

В Трубчевском районе столкнулись «Лада» и «Рено». Автоавария произошла днем в пятницу, 18 октября, на участке «Погар-Новозыбков-Трубчевск», передает областная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, 52-летний водитель ВАЗ-211440 ехал со стороны Погара в сторону Трубчевска. Мужчина не справился с управлением, съехал на обочину, затем на встречную полосу и врезался в Renault Duster. За рулем иномарки находился 35-летний водитель.

Пострадал водитель «Лады».

- С ушибом груди, поясницы, перелом ребер (предварительно) и рваной раной носа и уха мужчину госпитализировали, - говорят в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU