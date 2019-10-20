В Клинцовском районе легковушка протаранила грузовик

СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-20T12:26:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Клинцами столкнулись легковушка и грузовик с полуприцепом. ДТП произошло в пятницу, 18 октября, около 10.30 утра на участке «Брянск-Новозыбков».

По предварительной информации областного ГИБДД, 52-летний водитель Renault Laguna ехал со стороны поселка Смотрова Буда. При повороте направо в сторону Брянска, автомобилист не уступил дорогу DAF Trucks. Грузовик под управлением 42-летнего водителя ехал по главной дороге.

Пострадали два человека: 52-летний водитель легковушки и его 36-летняя пассажирка.

- У мужчины - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудного отдела позвоночника, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области. – У женщины - перелом костей таза. Обоих положили в больницу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU