В Клинцовском районе легковушка протаранила грузовик
Под Клинцами столкнулись легковушка и грузовик с полуприцепом. ДТП произошло в пятницу, 18 октября, около 10.30 утра на участке «Брянск-Новозыбков».
По предварительной информации областного ГИБДД, 52-летний водитель Renault Laguna ехал со стороны поселка Смотрова Буда. При повороте направо в сторону Брянска, автомобилист не уступил дорогу DAF Trucks. Грузовик под управлением 42-летнего водителя ехал по главной дороге.
Пострадали два человека: 52-летний водитель легковушки и его 36-летняя пассажирка.
- У мужчины - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудного отдела позвоночника, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области. – У женщины - перелом костей таза. Обоих положили в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU