Патриарх Кирилл приехал в Брянск
С 9 утра идет церемония освещения Успенского собора в Супоневе
Багословение на возрождение собора патриарх дал еще восемь лет назад.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В воскресенье, 20 октября, на освящение Успенского собора в Брянск прибыл патриарх Кирилл. Богослужение началось в 9 утра в Супоневе.
Напомним, чин великого освящения собора в честь Успения Пресвятой Богородицы в Свенском монастыре означает окончание его строительства. В 2011 году владыка дал благословление на возрождение святыни.
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ИСТОЧНИК KP.RU