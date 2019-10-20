Патриарх Кирилл приехал в Брянск

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-20T10:23:46+03:00

Багословение на возрождение собора патриарх дал еще восемь лет назад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 9 утра идет церемония освещения Успенского собора в Супоневе

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В воскресенье, 20 октября, на освящение Успенского собора в Брянск прибыл патриарх Кирилл. Богослужение началось в 9 утра в Супоневе.

Напомним, чин великого освящения собора в честь Успения Пресвятой Богородицы в Свенском монастыре означает окончание его строительства. В 2011 году владыка дал благословление на возрождение святыни.

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ИСТОЧНИК KP.RU