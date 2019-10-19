В воскресенье брянцев ждет 20-градусное тепло
Осадков не ожидается
В конце октября в Брянской области по-летнему тепло.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Бабье лето задержится на Брянщине еще ненадолго. Днем в воскресенье, 20 октября, температура воздуха в регионе составит плюс 15-20 градусов, сообщает областное МЧС. Ночью температура опустится до 2-7 тепла.
Дождей синоптики не обещают, ночью и утром местами туман. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU