В воскресенье брянцев ждет 20-градусное тепло

19 Окт. 22:48 2019-10-19T22:48:28+03:00

В конце октября в Брянской области по-летнему тепло. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Бабье лето задержится на Брянщине еще ненадолго. Днем в воскресенье, 20 октября, температура воздуха в регионе составит плюс 15-20 градусов, сообщает областное МЧС. Ночью температура опустится до 2-7 тепла.

Дождей синоптики не обещают, ночью и утром местами туман. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU