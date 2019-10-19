Брянское «Динамо» выиграло всухую у волгоградского «Ротор-2»
Сине-белые забили в ворота противника три гола
Брянцы одержали уверенную победу на матче в Волгограде.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:
Спортсмены брянского футбольного клуба «Динамо» разгромили «Ротор-2» (вторая команда «Ротора») из Волгограда. Матч прошел на домашнем поле соперника в субботу, 19 октября.
Брянска команда выиграла со счетом 3:0. Два мяча забил Валерий Сорокин, один - Николай Вдовиченко.
Сине-белые по-прежнему занимают первое место в турнирной таблице. На очереди у динамовцев – домашний матч 26 октября с командой «Квант» из Обнинска.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU