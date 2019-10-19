2019-10-19T21:35:40+03:00
Спорт

Брянское «Динамо» выиграло всухую у волгоградского «Ротор-2»

Сине-белые забили в ворота противника три гола
Ольга УМАРОВА
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Брянцы одержали уверенную победу на матче в Волгограде.Брянцы одержали уверенную победу на матче в Волгограде.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Спортсмены брянского футбольного клуба «Динамо» разгромили «Ротор-2» (вторая команда «Ротора») из Волгограда. Матч прошел на домашнем поле соперника в субботу, 19 октября.

Брянска команда выиграла со счетом 3:0. Два мяча забил Валерий Сорокин, один - Николай Вдовиченко.

Сине-белые по-прежнему занимают первое место в турнирной таблице. На очереди у динамовцев – домашний матч 26 октября с командой «Квант» из Обнинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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