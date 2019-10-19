В Брянске маршрутка №47 на «зебре» сбила девушку
В Брянске на улице Урицкого маршрутка сбила 21-летнюю девушку. Автоавария произошла в пятницу, 18 октября, около девяти вечера, сообщили в городском ГИБДД.
По предварительным данным, водитель Фиат Дукато (маршрутка № 47) двигался от улицы Калинина к улице Красноармейской в правом ряду. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
- Девушку госпитализировали с переломом надколенника, - говорят в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по Брянску. - Водитель был трезв.
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ИСТОЧНИК KP.RU