В Брянске маршрутка №47 на «зебре» сбила девушку

СЕГОДНЯ 18:23 2019-10-19T18:23:34+03:00

Пострадавшую положили в больницу с переломом колена

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В Брянске на улице Урицкого маршрутка сбила 21-летнюю девушку. Автоавария произошла в пятницу, 18 октября, около девяти вечера, сообщили в городском ГИБДД.

По предварительным данным, водитель Фиат Дукато (маршрутка № 47) двигался от улицы Калинина к улице Красноармейской в правом ряду. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Девушку госпитализировали с переломом надколенника, - говорят в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по Брянску. - Водитель был трезв.

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ИСТОЧНИК KP.RU