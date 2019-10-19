В Брянске пьяный водитель грузовика насмерть сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 17:45 2019-10-19T17:45:27+03:00

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В поселке Большое Полпино грузовик переехал 69-летнюю женщину. Трагедия произошла днем в пятницу, 18 октября, на улице Центральной.

По предварительным данным городского ГИБДД, 29-летний водитель ГАЗ-2757УО ехал от улицы 1 Мая к улице Челюскинцев. Он сбил пенсионерку, которая шла вдоль левого края проезжей части во встречном направлении.

Водитель оставил машину и попытался скрыться пешком, но его перехватили сотрудники ДПС. Пострадавшая умерла в больнице, куда ее доставили с тяжелыми травмами.

- Медосвидетельствование показало, что водитель сел за руль в нетрезвом состоянии, - рассказали в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по Брянску. – Кроме того, ранее его лишили водительских прав на 19 месяцев за пьяную езду.

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ИСТОЧНИК KP.RU