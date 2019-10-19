В Бежицком районе Брянска вспыхнул шашлычный киоск

СЕГОДНЯ 13:02 2019-10-19T13:02:39+03:00

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В Брянске по улице Ульянова загорелся шашлычный ларек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. Пожар начался около 10 утра в субботу, 19 октября.

Тушить пожар выехали четыре автоцистерны.

- Загорелась кровля ларька, - говорят в МЧС. - В 10.22 пожарные справились с огнем.

Что стало причиной пожара, установят специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU