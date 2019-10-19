В Брасовском районе сгорел двухквартирный дом

СЕГОДНЯ 11:11 2019-10-19T11:11:21+03:00

Информации о пострадавших нет

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В деревне Осотское Брасовского района загорелся жилой двухквартирный дом. ЧП случилось около семи утра в субботу, 19 октября.

На место выехали три пожарные автоцистерн.

- Огонь полностью охватил дом, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - На тушение подали три ручных пожарных ствола. В 8.23 пожар был локализован, в 8.40 - ликвидирован.

Есть ли пострадавшие, пока не сообщается. Что стало причиной пожара, выяснят специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU