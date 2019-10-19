Вечером под Брянском горел лес

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-19T10:21:09+03:00

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В Брянском районе потушили лес. Пожар произошел вечером в пятницу, 18 октября, на территории Учебно-опытного участкового лесничества, передает региональное МЧС.

Приехавшие спасатели убедились, что возгорание не представляет угрозу для соседних поселений. До ближайшего поселка Радица-Крыловка – пять километров.

- Загорелась лесная подстилка на площади полтора гектара, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 17.45 пожар был локализован, в 20.00 - ликвидирован. В тушении лесного пожара участвовали пять человек и две единицы техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU