Вечером под Брянском горел лес
В Брянском районе потушили лес. Пожар произошел вечером в пятницу, 18 октября, на территории Учебно-опытного участкового лесничества, передает региональное МЧС.
Приехавшие спасатели убедились, что возгорание не представляет угрозу для соседних поселений. До ближайшего поселка Радица-Крыловка – пять километров.
- Загорелась лесная подстилка на площади полтора гектара, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 17.45 пожар был локализован, в 20.00 - ликвидирован. В тушении лесного пожара участвовали пять человек и две единицы техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU