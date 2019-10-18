Накануне новогодних праздников фирменные поезда "Иван Паристый" будут двухэтажными

18 Окт. 21:13 2019-10-18T21:13:56+03:00

В ФПК обещали объявить, когда можно будет купить билеты на двухэтажный поезд. Фото: Иван ВИСЛОВ

Но билетов на них пока нет в продаже

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В преддверии новогодних праздников составы фирменных поездов № 737/738, 739/740, 741/742 "Иван Паристый" из Москвы в Брянск заменят на двухэтажные вагоны.

- Пассажирам станет комфортнее путешествовать, - говорят в пресс-службе Федеральной пассажирской компании. - Новые двухэтажные вагоны оборудованы системами кондиционерами и экологически чистыми туалетами. Также в них встроен мультимедийный портал «Попутчик». В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств. В вагонах СВ каждое место оборудовано ЖК-дисплеем для просмотра видеопрограмм. Каждый двухэтажный поезд адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями.

При этом в МЖД сообщают, что продажа билетов на этот поезд временно ограничена. Причина - нужно внести изменения в систему продаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU