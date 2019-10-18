2019-10-18T17:25:33+03:00
Экономика

На тему сохранения лесов прошла дискуссия в рамках СМЭФ в Брянске

Присутствующие также обсудили модернизацию лесопожарной техники в ЦФО
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Организатором дискуссии в рамках Славянского форума выступило управление лесами Брянской области, а её модератором стал заместитель начальника управления охраны и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Конюшенков. В обсуждении приняли участие Владимир Дзубан, депутат Брянской областной Думы Сергей Чесалин, представитель комитета лесного хозяйства Курской области Дмитрий Репринцев, преучёные Брянского государственного инженерно- технологического университета, руководители промышленных предприятий и лесничеств нашего региона.

Речь шла о предварительных итогах реализации проекта «Сохранение лесов» в Центральном федеральном округе, планах на ближайшее будущее и проблемах, которые предстоит решить. Реализация регионального проекта «Сохранение лесов» входит в национальный проект «Экология». Его целью является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесных богатств России, а также модернизация парка лесопожарной и лесохозяйственной техники в субъектах Российской Федерации.

К 2024 году специализированные учреждения органов государственной власти субъектов РФ планируется на 100% оснастить лесопожарной техникой и на 70% — лесохозяйственной. Ежегодный объем финансовых средств, выделяемых в рамках проекта «Сохранение лесов» в целом по Российской Федерации с 2019 по 2024 год составит 3,5 млрд рублей ежегодно в течение шести лет.

В рамках дискуссии выступили и производители лесной спецтехники. Они рассказали о новых образцах, созданных для борьбы с лесными пожарами. Участники также обменялись опытом, приняли совместные комплексные решения для наиболее эффективной реализации субъектами Центрального федерального округа национального проекта «Экология» в 2019 и последующих годах.

Официальный спонсор – АО «Россельхозбанк». Телекоммуникационный партнер – ПАО «Ростелеком». Спонсоры - АО «МЕТАКЛЭЙ», АО «Чистая планета», ПАО Сбербанк, GE Healthcare в России/СНГ. (16+)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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