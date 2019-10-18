2019-10-18T15:27:19+03:00
Экономика

Представители Республики Беларусь высоко оценили инвестиционный климат в Брянской области

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Делегация Республики Беларусь традиционно самая большая на всех значимых мероприятиях в Брянской области. Сегодня, 18 октября, с главой региона Александром Богомазом, председателем облдумы Владимиром Попковым и главным федеральным инспектором по Брянской области Андреем Дьячуком встретились представители братского государства.

Среди них руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Смоленске Чеслав Шульга, председатель Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» Александр Забелло и другие. Сотрудничество с Беларусью хорошо налажено и активно развивается.

Например, скоро брянский автопарк пополнится белорусскими «МАЗами» - 65 автобусов приобрели для пассажирских перевозок. Внешнеторговый оборот Брянской области с Республикой Беларусь за 6 месяцев 2019 года составил 289,7 миллионов долларов США (в том числе экспорт - 103,1 миллиона долларов США). Товарооборот с нашим регионом в разы превышает объемы, которые Беларусь имеет с 40 странами мира.

«Брянская область - это форпост белорусского экспорта на евразийском экономическом пространстве. Нам нравится ваш инвестиционный климат, мы не можем не отметить ту работу, которая проделана за последние годы. Мы приехали к вам поучиться и пригласить ваших инвесторов к нам в Беларусь, где мы тоже стараемся создавать хорошие условия для бизнеса» - подчеркнул Чеслав Шульга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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