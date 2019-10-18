В Брянске главу городской администрации выберут 7 ноября
В ноябре в Брянске будут выбирать нового главу Брянской городской администрации. В начале месяца пройдет конкурс на должность мэра.
Кандидаты ответят на вопросы теста, а затем состоится окончательное заседание комиссии которая решит, кто останется в борьбе. Но выбирать главу городской администрации будут депутаты путем тайного голосования
По данным брянских СМИ, документы на должность мэра подали пять человек. Среди них Александр Макаров. Его горожане и называют вероятным победителем.
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ИСТОЧНИК KP.RU