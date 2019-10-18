В Брянске с 21 по 27 октября будут проверять водителей автобусов и маршруток

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-18T13:23:38+03:00

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В Брянске целую неделю сотрудники Госавтоинспекции будут пристально следить за работой водителей автобусов и маршруток. С 21 по 27 октября в городе пройдет профилактическая акция «Автобус».

Ее цель - предупреждение и пресечение нарушений пассажирских перевозок.

- Особое внимание сотрудники полиции обратят на соблюдение режима труда и отдыха водителями, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - А также в целом на соблюдение требований безопасности перевозок. Кроме того, на дорогах будут дежурить «скрытые патрули» ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU