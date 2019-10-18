Брянец платил штрафы за тезку из Краснодара

СЕГОДНЯ 13:10 2019-10-18T13:10:44+03:00

Житель области обратился со своей проблемой к Уполномоченному по правам человека

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Житель Брянской области оплачивал штрафы своего полного тезки из Краснодарского края. О своей проблеме мужчина рассказал 17 октября на приеме у Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, которая приехала в наш регион с рабочим визитом.

Судебные приставы незаконно наложили арест на имущество и сняли деньги со счетов брянца. Краснодарские судебные приставы списывают деньги не только с должника, но и с жителя Брянщины. Хотя факт наличия двойника установлен в суде.

Татьяна Москалькова связалась по телефону с главным судебным приставом России Дмитрием Аристовым и попросила взять решение этого вопроса на личный контроль.

Также правозащитница пообещала, что сама проследит за ходом решения вопроса, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU