Брянцев предупредили о заторах на улицах Авиационной, Литейной и Белорусской
В Брянске дорожники хотят управиться с ремонтом до наступления холодов. По прогнозам синоптиков, ясная и теплая погода продлится примерно до середины следующей недели. А это значит, что горожан в ближайшие дни ждут пробки на улицах, где активно ведут дорожные работы - это улицы Авиационная, Литейная, Белорусская, а также переулок Московский.
Брянская городская администрация принесла свои извинения водителям, пассажирам и пешеходам за доставленные неудобства.
- Обращаемся с просьбой отнестись с пониманием к вынужденным задержкам в пути, - говорят в пресс-службе мэрии. - В эти дни просим искать альтернативные маршруты движения, заранее планировать время поездки, по возможности пользоваться общественным транспортом.
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ИСТОЧНИК KP.RU