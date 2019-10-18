В Брянске нашли нарушения на улице Речной, где погибла мать с двумя детьми

СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-18T12:29:49+03:00

Правоохранители потребовали от чиновников обеспечить безопасность движения на этом участке дороги

Изменить размер текста: A A

Прокуратура выявила нарушения на дороге по улице Речной, где в начале октября произошло смертельно ДТП.

Кроме автоаварии, в которой погибли мать с двумя детьми, в этом году произошло еще три похожих. В двух из них, как говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области, зафиксировали выезд на встречную полосу.

Также правоохранители выяснили, что на улице Речной есть занижение обочины, не отделенной от проезжей части бордюром, больше чем на четыре сантиметра.

Как говорят специалисты, эти дефекты могут стать причиной ДТП. Горадминистрацию оштрафовали на 100 тысяч рублей. А дефекты не устранили.

После проверки прокуратура потребовала от чиновников обеспечить безопасность движения на этом участке дороги.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU