VIII Славянский международный экономический форум начал работу.

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-18T11:53:54+03:00

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18 октября, в Брянске начал свою работу VIII Славянский международный экономический форум, инициированный региональным правительством при содействии Информационного агентства АК&М. В настоящее время идет пленарное заседание. Ведущая пленарной дискуссии – руководитель проектов радиостанции Business FM Валерия Мозганова.

Пленарная дискуссия посвящена вопросам реализации основных национальных проектов. Национальные проекты нацелены на улучшение качества жизни людей, на создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Как реализуются поставленные задачи? С какими сложностями сталкиваются регионы, выполняя принятые решения? Как с похожими задачами справляются дружественные страны? – вопросы, которые будут обсуждаться на форуме.

Сотрудничество между дружественными странами, возможные стратегии регионов по участию в реализации национальных проектов в Брянской области и в других регионах России и зарубежных стран обсудят: Губернатор Брянской области Александр Богомаз, Министр европейской интеграции и международного сотрудничества Правительства Республики Сербской Клокич Златан, Министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики Ефимий Коваль, Председатель Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» Александр Забелло, Заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар, Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, Главный федеральный инспектор по Брянской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Андрей Дьячук.

В приветствии форуму Губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул, что реализация национальных проектов в Брянской области уже идет полным ходом. В области строится комфортное жилье, современные спортивные сооружения и больницы, школы и детские сады, приводятся в порядок дороги, благоустраиваются парки и скверы, обновляется парк общественного транспорта.

Среди первостепенных задач — создание новых рабочих мест в регионе. При этом необходимо не просто обеспечить их достаточное количество, но и обеспечить высокое качество: высокотехнологичность, хорошие условия труда, достойный уровень заработной платы. Исполнение этой задачи возможно только при условии развития основных отраслей экономики - промышленности и сельского хозяйства.

Промышленный сектор исторически является базовым в Брянской области. И сегодня - это драйвер всей экономики региона. За последние пять лет рост индекса промышленного производства составил 36,5%. За восемь месяцев 2019 года индекс промышленного производства составил 114,4 процента – это первый результат вЦФО ичетвертый вРоссии.

Кардинально изменился аграрный сектор. Сегодня – это высокотехнологичная и конкурентная отрасль экономики всей нашей страны. Брянская область является лидером по многим направлениям. Мы занимаем первое место в стране по промышленному производству картофеля, по поголовью КРС область первая в ЦФО и вторая в России. Мы производим 7,5% всех сыров в Российской Федерации, -резюмировал Губернатор.

Важнейший тренд обсуждений будет касаться проблем сбережения народа. Эта задача стоит перед регионами центральной России, а также перед всеми славянскими странами. Низкая рождаемость, старение населения стали негативными явлениями этих территорий. На форуме будут подняты вопросы государственной поддержки рождаемости, развития современной системы здравоохранения, улучшения качества жизни «серебряной» части населения.

Будущее региона заложено в человеке, в тех жителях, которые здесь рождаются, растут, учатся, создают семью. Важнейшая задача государства и общества сделать все, чтобы люди оставались на своей родной земле. Огромная ответственность здесь ложится на систему образования и воспитания. Необходимо вырастить высокодуховного, образованного, честного человека, любящего свою землю.

Официальный спонсор – АО «Россельхозбанк». Телекоммуникационный партнер – ПАО «Ростелеком». Спонсоры - АО «МЕТАКЛЭЙ», АО «Чистая планета», ПАО Сбербанк, GE Healthcare в России/СНГ (16+).

ИСТОЧНИК KP.RU