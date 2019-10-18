2019-10-18T10:59:58+03:00
Общество

Прокуратура не выявила нарушений при добыче песка вблизи села Хотылево

Земли не считают охраняемыми
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.
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Природоохранная прокуратура не выявила нарушений при добыче песка вблизи села Хотылева.

- Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области предоставил право пользования недрами, согласовав это с Федеральным агентством по недропользованию, органами местного самоуправления, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Границы памятника природы областного значения «Хотылево» обозначены. В них участки, на которых происходит добыча недр, не входят.

По данным Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области, территория, откуда вывозят песок, не является ни объектом культурного наследия, ни зоной охраны.

Напомним, судьбой заливных лугов у Хотылева обеспокоились местные жители, а затем и научное сообщество. У села постоянно находят кости древних животных – мамонта, лемминга и оленя, кремниевые орудия труда неандертальцев, а также растения из Красной книги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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