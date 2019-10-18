2019-10-18T10:37:04+03:00
Общество

Врача из Красной Горы осудили за смерть 16-летней девушки

Медик получил полтора года ограничения свободы
Мария Дедкова
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Как считают правоохранители, медик мог бы внимательнее отнестись к пациентке и спасти ее.Как считают правоохранители, медик мог бы внимательнее отнестись к пациентке и спасти ее.Фото: Алексей ФОКИН
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Вступил в силу приговор врачу из Красногорского района. По вине медика погибла 16-летняя школьница.

Утром 2 мая прошлго года в Красногорскую районную больницу с высокой температурой и затруднением дыхания поступила школьница. Врачи диагностировали у нее легочную инфекцию. Но уже к вечеру состояние девушки сильно ухудшилось. Реальную причину - сахарный диабет- врачи выявили, когда пациентка впала в кому.

Ночью ее перевели в больницу города Клинцы. Несмотря на старания клинцовских врачей, спасти девушку не удалось.

- Оказывая медицинскую помощь больной, дежурный врач приемного покоя красногорской больницы не выполнил полный комплекс диагностики, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Медик поверхностно произвел осмотр пациентки, неполно поставил диагноз, а также несвоевременно перевел пациентку в в Клинцовскую городскую больницу.

По решению суда врачу на 1,5 года ограничили свободу.

Медик обжаловал приговор, но апелляцию в областном суде не удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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