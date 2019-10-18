Брянский полицейский попался на взятке в миллион рублей

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-18T10:10:06+03:00

Злоумышленника задержали сотрудники службы собственной безопасности МВД России и областного УМВД совместно с УФСБ России по Брянской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По версии следствия, деньги правоохранитель получил за прекращение уголовного дела

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В Брянске полицейский попался на крупной взятке. Правоохранителя подозревают в получении 1,1 миллиона рублей.

По версии следствия, деньги 41-летний сотрудник полиции взял деньги в обмен на обещание закрыть уголовное дело на одного из подозреваемых.

Злоумышленника задержали сотрудники службы собственной безопасности МВД России и областного УМВД совместно с УФСБ России по Брянской области.

- На задержанного завели уголовное дело по статье «Получение взятки», - говорят в пресс-службе УМВД России по по Брянской области. - По данному факту проводится служебная проверка. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекут его руководителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU