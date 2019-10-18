Между Брянском и Орлом будет курсировать рельсовый автобус
В скором времени из Орла в Брянск будет ходить новый рельсовый автобус.
Дизель-поезд презентовали 17 октября.
Он станет более удобным для пассажиров. Салон оборудовали системой климат-контроля с обеззараживателями воздуха. Для маломобильных граждан здесь предусмотрены отдельные места и подъемник. Также в поезде установили информационные экраны и светодиодное освещение.
Для движения рельсового автобуса не нужно электричество. Тем не менее его максимальная скорость составляет 120 километров в час, рассказали "КП-Орел".
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ИСТОЧНИК KP.RU