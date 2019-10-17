В Брянске хотят ввести почасовую оплату проезда
В Брянске депутаты предложили ввести почасовую оплату проезда. Об этом говорили на заседании комитета по городскому хозяйству, транспорту и связи, сообщают в пресс-службе брянского горсовета.
Народные избранники хотят создать в городе несколько крупных пересадочных узлов, чтобы разделить пассажирские потоки. А введенную электронную оплату проезда - усовершенствовать с учетом современных требований.
Как система будет действовать для простых горожан пока непонятно. Детали депутаты поручили проработать Брянской городской администрации.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU