В Брянске хотят ввести почасовую оплату проезда

СЕГОДНЯ 18:46 2019-10-17T18:46:09+03:00

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В Брянске депутаты предложили ввести почасовую оплату проезда. Об этом говорили на заседании комитета по городскому хозяйству, транспорту и связи, сообщают в пресс-службе брянского горсовета.

Народные избранники хотят создать в городе несколько крупных пересадочных узлов, чтобы разделить пассажирские потоки. А введенную электронную оплату проезда - усовершенствовать с учетом современных требований.

Как система будет действовать для простых горожан пока непонятно. Детали депутаты поручили проработать Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU